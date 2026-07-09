Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen

Anklam (ots)

In der Nacht von Mittwoch (08.07.2026) auf Donnerstag (09.07.2026) kam es in Anklam zu mehreren Einbrüchen, die alle zeitlich und örtlich in Zusammenhang stehen könnten.

So kam es am Markt gegen 05:30 Uhr zu einem Einbruch in das Geschäft "Dat Hus" und ebenfalls am Markt zwischen 08.07.2026, 22:30 Uhr und heute früh 06:00 Uhr, zu einem Einbruch in die Gaststätte "Haidari". Die Schäden belaufen sich in diesen beiden Fällen auf circa 600 Euro.

In der gleichen Zeit kam es zu einer dritten Tat in der Wördeländer Straße bei der in ein Sanitärfachgeschäft eingebrochen wurde. Der Schaden beläuft sich dabei auf schätzungsweise 400 Euro. Zudem wurde ein Firmenfahrzeug entwendet. Dies konnte kurz darauf jedoch wieder aufgefunden werden. Ebenfalls in der gleichen Straße wurde dann auch noch in ein Fahrdienstgeschäft eingebrochen. Die Schadenshöhe dort ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet mit Blick auf die Häufung daher nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Sachdienliches mitteilen kann, meldet diese bitte unter der Telefonnummer: 03971 2510 über das Kriminalkommissariat Anklam, über das Digitale Polizeirevier der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder über jede andere Polizeidienststelle.

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