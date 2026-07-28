Polizei Hamburg

POL-HH: 260728-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem aus Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Zeit: seit 12.07.2026

Ort: Hamburg-Eimsbüttel, Amandastraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 14-jährigen Jungen aus dem Stadtteil Eimsbüttel.

Die ursprüngliche Meldung lautete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6316748

Eine Funkstreifenwagenbesatzung hat den Jugendlichen inzwischen wohlbehalten im Stadtteil St. Pauli angetroffen und ihn anschließend an eine Familienangehörige übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Wen.

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