Polizei Hamburg

POL-HH: 260717-4. Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Jungen aus Hamburg-Eimsbüttel

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 12.07.2026

Ort: Hamburg-Eimsbüttel, Amandastraße

Seit Sonntagmorgen wird der 14-jährige Samir Sebastian Mirga aus dem Stadtteil Eimsbüttel vermisst. Die Polizei Hamburg sucht nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Jungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Jugendliche am Sonntagmorgen seine elterliche Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 14-Jährigen, der sich möglicherweise auch außerhalb der Hansestadt aufhalten könnte.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- etwa 160 bis 165 cm groß - dunkle Haare - trägt weiße Sneaker und führt eine "Louis Vuitton"-Tasche mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Jugendlichen machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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