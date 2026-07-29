Polizei Hamburg

POL-HH: 260729-2. Eine Zuführung nach Überfall in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.07.2026, circa 13:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Kieler Straße

Am Montag nahmen Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Region Eimsbüttel einen 41-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine 70-jährige Frau in Hamburg-Stellingen beraubt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge saß Mitte Juli eine 70-jährige Frau auf einer Bank an der Straßenecke Kieler Straße/Försterweg, als ein Unbekannter an sie herantrat, die Frau in ein Gespräch verwickelte und ihr unvermittelt die Kette vom Hals riss. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad die Kieler Straße entlang in Richtung Innenstadt.

Im Zuge der anschließend vom zuständigen Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) geführten Ermittlungen erlangten die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten auch ein Bild des Täters.

Am Montagnachmittag erkannten Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder einen 41-jährigen Mann am Bahnhof Langenfelde als den Tatverdächtigen wieder und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel, den die Einsatzkräfte umgehend vollstreckten. Dabei stellten sie Beweismittel sicher, deren Auswertung noch andauert.

Der 41-jährige bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo gestern ein Haftrichter einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubes erließ.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an. Dabei prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler auch, ob der 41-Jährige für weitere ähnlich gelagerte Raubdelikte in Betracht kommt.

Pap./Zim.

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