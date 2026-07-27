Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad in Nienburg

Nienburg (ots)

(Thi) Am Sonntag, 26.07.2026, kam es gegen 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad in der Ziegelkampstraße in Nienburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Nienburger mit seinem VW Up die Ziegelkampstraße in Richtung Berliner Ring. Aufgrund von Ablenkung übersah er an der Einmündung zur Oldenburger Straße einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 64-jährigen Fahrradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der 64-Jährige wurde dabei leicht verletzt und beabsichtigte, sich selbstständig zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus zu begeben.

An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.850 Euro.

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