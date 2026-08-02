Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streitigkeit artet aus

Dillstädt (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr gerieten mehrere männliche Personen in Dillstädt in eine zunächst verbal ausgetragene Streitigkeit. Nachdem Austausch gewisser "Nettigkeiten" und Beleidigungen ging ein 42jähriger Mann an eine nahegelegene Bank, riss dort eine Latte heraus und fuchtelte damit aggressiv und bedrohlich in Richtung der anderen männlichen Personen. Die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten konnten die Situation zunächst klären und beruhigen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde der 42jährige aber zunehmend aggressiver und drohte weitere Straftaten an, so dass er in Unterbindungsgewahrsam genommen werden musste und die Nacht in der Zelle der Dienststelle verbringen durfte. Am Samstagmorgen durfte er wieder die Freiheit genießen, war aber selbst zu diesem Zeitpunkt noch mit 1,86 Promille ordentlich alkoholisiert.

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