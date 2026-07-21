LPI-SHL: Berauschte E-Scooter-Fahrer
Suhl (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am frühen Montagabend einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Mauergasse in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 18-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ebenfalls Montagabend führten Polizisten des Suhler Inspektionsdienstes ebenfalls eine Verkehrskontrolle mit einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl durch. Der Mann konnte keinen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorweisen und auch ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Nach der Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizeibeamten jetzt eine Anzeige.
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