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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Suhl (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am frühen 
Montagabend einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Mauergasse in 
Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv 
auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte und die 
Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 18-Jährigen erwartet eine 
Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ebenfalls Montagabend führten Polizisten des Suhler 
Inspektionsdienstes ebenfalls eine Verkehrskontrolle mit einem 
25-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl 
durch. Der Mann konnte keinen gültigen Versicherungsschutz für das 
Fahrzeug vorweisen und auch ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest 
reagierte positiv. Nach der Blutentnahme und der Untersagung der 
Weiterfahrt bearbeiten die Polizeibeamten jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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