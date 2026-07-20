Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Suhl (ots)

Ein 57-jähriger Radfahrer und ein 63-jähriger Transporterfahrer fuhren Sonntagvormittag auf der Großen Beerbergstraße in Suhl in Richtung Zella-Mehlis. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 10:50 Uhr, während des Überholvorgangs des Kraftfahrzeugführers, zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die das Fahrverhalten der Unfallbeteiligten oder den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0180910/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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