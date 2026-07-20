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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Akku-Gartenpumpe geklaut

Milz (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Milzer Gleichbergstraße in Milz (Römhild). Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher eine Akku-Gartenpumpe im Wert von etwa 150 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0180890/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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