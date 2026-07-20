LPI-SHL: Akku-Gartenpumpe geklaut
Milz (ots)
In der Zeit von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Milzer Gleichbergstraße in Milz (Römhild). Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher eine Akku-Gartenpumpe im Wert von etwa 150 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0180890/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
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