LPI-SHL: Unfall bei ausgeschalteter Ampel
Suhl (ots)
Montagvormittag gab es an der sogenannten Hopfenblütenkreuzung in Suhl einen Verkehrsunfall bei dem zwei Autos zusammenstießen. Eine 78-jährige Frau wollte die Kreuzung vom Autobahnzubringer geradeaus in Richtung Aue überqueren. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet. Sie übersah, den auf den Vorfahrstraße fahrenden Ford eines 53-Jährigen, der in Richtung Meiningen unterwegs war. Die Autos krachten zusammen und sowohl die 73-Jährige als auch die Beifahrerin im Ford verletzten sich. Die Fahrzeuge waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten.
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