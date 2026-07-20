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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall bei ausgeschalteter Ampel

Suhl (ots)

Montagvormittag gab es an der sogenannten Hopfenblütenkreuzung in Suhl einen Verkehrsunfall bei dem zwei Autos zusammenstießen. Eine 78-jährige Frau wollte die Kreuzung vom Autobahnzubringer geradeaus in Richtung Aue überqueren. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet. Sie übersah, den auf den Vorfahrstraße fahrenden Ford eines 53-Jährigen, der in Richtung Meiningen unterwegs war. Die Autos krachten zusammen und sowohl die 73-Jährige als auch die Beifahrerin im Ford verletzten sich. Die Fahrzeuge waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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