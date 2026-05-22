LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs
Suhl (ots)
Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagmittag einen VW Golf in der Brunnenstraße in Suhl. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.
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