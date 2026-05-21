Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit einer verletzten Person

Schmalkalden (ots)

Am 20.05.2026 gegen 16.15 Uhr kam es in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden zu einem Auffahrunfall. Eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw Opel musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 83jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-jährige Beifahrer verletzt und kam ins Krankenhaus.

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