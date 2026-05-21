PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit einer verletzten Person

Schmalkalden (ots)

Am 20.05.2026 gegen 16.15 Uhr kam es in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden zu einem Auffahrunfall. Eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw Opel musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 83jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-jährige Beifahrer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 09:48

    LPI-SHL: Diebstahl aus Baucontainer

    Kühndorf (ots) - Im Zeitraum vom 13.05.2026, 13.00 Uhr bis 20.05.2026, 08.00 Uhr wurde in der Schlosstraße in Kühndorf ein Baucontainer aufgebrochen und diverse Werkzeuge im Wert von ca. 7500,00 Euro durch unbekannte Täter entwendet. Wer Angaben zum Diebstahl machen kann meldet sich bei der Polizei Meiningen unter der Telefon-Nr. 0361/574386100. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:55

    LPI-SHL: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

    Suhl (ots) - Die Polizei in Suhl stellte am Dienstagabend innerhalb kurzer Zeit mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Gegen 18:50 Uhr kontrollierten Beamte in der Hufelandstraße den Fahrer eines VW Caddy. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Cannabiskonsum. Eine Blutentnahme wurde veranlasst ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:52

    LPI-SHL: Einbruch in Restaurant - Spielautomaten aufgebrochen

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Restaurant am Suhler Marktplatz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurde anschließend ein Spielautomat mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Die Täter entwendeten daraus Münzgeld in Höhe von rund 840 Euro und verursachten zusätzlich einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren