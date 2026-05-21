LPI-SHL: Diebstahl aus Baucontainer

Ratscher (ots) - Am 20.05.2026 gegen 16:14 Uhr kam es zwischen Ratscher und Schleusingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der entgegenkommende Bus in einer Kurve zunächst mit der Leitplanke und stieß anschließend seitlich mit dem Pkw zusammen. Nach einem kurzen Halt setzte der Busfahrer seine ...

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