LPI-SHL: Diebstahl aus Baucontainer
Kühndorf (ots)
Im Zeitraum vom 13.05.2026, 13.00 Uhr bis 20.05.2026, 08.00 Uhr wurde in der Schlosstraße in Kühndorf ein Baucontainer aufgebrochen und diverse Werkzeuge im Wert von ca. 7500,00 Euro durch unbekannte Täter entwendet. Wer Angaben zum Diebstahl machen kann meldet sich bei der Polizei Meiningen unter der Telefon-Nr. 0361/574386100.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
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