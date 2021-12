Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht, ausgestiegen und weggerannt

Suhl (ots)

Ein 38-jähriger Mann fuhr Donnerstagmorgen (09.12.2021) auf der Gothaer Straße in Suhl in Richtung Zella-Mehlis. Er überholte auf der zweispurigen Strecke den vor ihm fahrenden LKW, scherte aber zu zeitig wieder ein und prallte an den Brummi. Ohne anzuhalten fuhr der Seat-Fahrer weiter, stoppte kurze Zeit später jedoch abrupt, stieg aus seinem Auto aus und rannte davon. Die Beamten der Suhler Dienststelle konnten ihn unweit seines PKW finden. Er gab den Polizisten zunächst falsche Personalien an, was allerdings ganz schnell aufflog. Ein Drogentest reagierte positiv auf Opiate und Metamphetamine. Daraufhin musste der 38-Jährige eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und er erhält nun mehrere Anzeigen.

