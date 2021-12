Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken

Themar (ots)

Unbekannte Schmierfinken besprühten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen den Unterstand für die Einkaufswagen eines Lebensmittelmarktes in der Meininger Straße in Themar mit weißer Farbe. Sie verursachten einen Schaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den "Künstlern" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

