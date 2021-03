Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Autobahn (09.03.2021)

Tuningen (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden ist es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 Höhe der Anschlussstelle Tuningen gekommen. Eine 36-jährige BMW Fahrerin fuhr in Richtung Stuttgart auf die Autobahn auf, musste jedoch wegen eines langsameren Lasters vor ihr abbremsen. Eine nachfolgende 21-Jährige in einem Porsche Carrera reagierte zu spät und fuhr auf den BMW auf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Den Schaden am Porsche schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

