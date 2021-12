Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container brannte

Schmalkalden (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brannte Mittwochnachmittag ein Papiercontainer aus Metall in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und konnten verhindern, dass ein größerer Schaden am Container selbst entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, wie es zum Feuer kam, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

