Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall am St.-Barbara-Ufer

Trier (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:20 Uhr an der Lichtzeichenanlage Kaiserstraße/St. Barbara-Ufer zu einem Verkehrsunfall, an dem ein schwarzer BMW und ein schwarzer Mini beteiligt waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Trier Zeugen. Hinweise werden über die Rufnummer 0651/9779-5210 entgegen genommen.

