Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit 80-jähriger Fußgängerin - Verursacher flüchtig

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 25.03.2021 kam es gegen 10:35 Uhr auf dem Parkplatz des Altenheims/Netto-Markt in Pluwig, Am alten Dorfplatz 2, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Hierbei kollidierte ein weißer PKW, vermutlich Dacia Sandero, mit bisher unbekanntem Kennzeichen beim Rückwärtsfahren mit einer 80-jährigen Fußgängerin. Die Dame fiel in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt dadurch leichte Verletzungen am rechten Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum besagtem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer: 0651-9779-5210 zu melden.

