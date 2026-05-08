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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht - Mopedfahrer verletzt

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer mit seiner Simson die Elisenstraße stadteinwärts. Höhe des Schulplatzes beabsichtigte ein unbekannter Pkw-Fahrer ebenfalls auf die Elisenstraße stadteinwärts einzubiegen. Hierbei hätte er jedoch dem Mopedfahrer die Vorfahrt gewähren müssen. Diese missachtete er allerdings, sodass der Mopedfahrer stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch geriet die Simson auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und der junge Mann kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und sein Moped wurde leicht beschädigt. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch ungehindert fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellgrauen Skoda Combi (vermutlich Octavia) gehandelt haben. Es soll bereits einen Schaden auf der Fahrerseite über dem hinteren Radlauf aufgewiesen haben. Der Fahrer war männlich und zwischen 40-50 Jahre alt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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