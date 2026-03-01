Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Seat-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Saalburg-Ebersdorf (ots)
Am Samstag, den 28.02.2026 wurde ein 49-jähriger Seat-Fahrer durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Ortslage Schönbrunn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Seat-Fahrer führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot.
