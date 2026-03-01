LPI-SLF: Seat-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wurzbach (ots) - Am Freitag, den 27.02.2026 kam es im Zeitraum von 17 bis circa 21 Uhr zu mehreren Kennzeichendiebstählen von abgeparkten Pkw im Bereich der Lobensteiner Straße in Wurzbach. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer Hinweise zu den Diebstählen oder verdächtigen Personen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Angabe des Aktenzeichens 0051086/2026. ...

