Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unsichere Fahrweise und positiver Drogenvortest

Saalfeld (ots)

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr wollten Polizisten eine 45-jährige Dacia-Fahrerin in der Geraer Straße in Gorndorf kontrollierten und wiesen sie in die Kontrollstelle ein. Dabei fuhr sie auffällig langsam und unsicher an den Beamten vorbei. Bei der Überprüfung der Berechtigungsscheine konnte die Frau keinen Führerschein aushändigen. Nach erfolgter Belehrung gab sie einen falschen Namen an, um zu vertuschen, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. In der Handtasche befand sich ein verschreibungspflichtiges Medikament. Im Krankenhaus erfolgte die Blutentnahme zur Beweissicherung. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

