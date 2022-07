Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Saalfeld (ots)

Unbekannte brachen einen Zigarettenautomaten am Kreisverkehr in der Hannostraße in Saalfeld auf und entwendeten eine bisher unbestimmte Anzahl Zigaretten sowie Bargeld. Eine Zeugin stellte den Aufbruch am Dienstag gegen 15:00 Uhr fest und informierte die Polizei. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell