LPI-SLF: Unfall und zwei betrunkene Männer im Auto

Neuhaus am Rennweg (ots) - Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Kalugaer Straße in Neuhaus am Rennweg wurde Montagnacht gegen 1:30 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als ein Mann die Fensterscheiben einer Wohnung einwarf. Die Frau stellte den Krachmacher zur Rede. Das interessierte ihn scheinbar wenig, denn er versuchte weiterhin, in die Wohnung einzusteigen. Durch den Lärm wurden immer mehr Anwohner des Hauses ...

mehr