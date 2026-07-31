Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen - Brand verursacht Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagabend wurden die Kameraden der Feuerwehr und Beamte der Polizei zu einem Brand in der Mühlstraße gerufen. Hier stand eine Gartenlaube nebst Garage in Flammen. Die eingesetzten Feuerwehrkameraden konnten das Feuer kurz vor Mitternacht ablöschen. Gegenwärtig wird in diesem Zusammenhang wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

Hierbei geriet bereits eine Person als dringend tatverdächtig in das Visier der Ermittler. Insgesamt ist ein Sachschaden von mehr als 10000 Euro entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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