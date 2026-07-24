Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Riskante Fahrmanöver - Brände - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr wurde ein BMW, der zu dieser Zeit in der Tauchenweilerstraße abgestellt war, beim Aus- oder Einparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher, der vermutlich ein weißes Fahrzeug fährt, unerlaubt von er Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Donnerstag gegen 17 Uhr befuhr ein 37-jähriger PKW-Lenker die B29 von Affalterried in Richtung Hüttlingen. Auf der Strecke kam er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 76-jähriger Lenker eines LKW erkannte die Situation und wich nach rechts aus, so dass ein Frontalzusammenstoß verhindert werden konnte. Der PKW streifte den LKW und kam nach etwa 200 Metern zum Stehen. Der LKW kam im Grünstreifen ebenfalls zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Westhausen: Riskante Fahrmanöver

Am Donnerstag gegen 22:45 Uhr konnten durch eine Polizeistreife zwei Fahrzeuge mit auffälliger Fahrweise auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen festgestellt werden. Der Polizeistreife fiel dabei auf, dass die beiden PKW-Lenker immer wieder gefährliche Überholmanöver durchführten, häufig die Fahrbahnen wechselten, ruckartig abbremsten und zeitweise mit einer Geschwindigkeit von bis zu 210km/h nebeneinander fuhren. Kurz vor der Anschlussstelle Oberkochen wechselte ein PKW-Lenker auf den Standstreifen, um einen vorausfahrenden Transporter rechts zu überholen. Kurz darauf gelang es der Polizeistreife die beiden Fahrzeuge zu stoppen und einer Kontrolle zu unterziehen. Gegen die 20-jährige Fahrerin und den 26-jährigen Lenker der beiden BMW werden nun entsprechende Anzeigen gefertigt. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Beiden gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Lorch: Fahrzeugbrand

Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr geriet ein VW in der Gmünder Straße, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Motorraumes, in Brand. Der Brand konnte zügig durch Passanten gelöscht werden.

Lorch: Brand in Grundschule

In einem unbesetzten Klassenzimmer einer Grundschule in der Schießhausstraße kam es am Donnerstag gegen 14:45 Uhr durch einen technischen Defekt zu einem Kabelbrand. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Alle sich in der Schule befindlichen Klassen und die Ganztagesbetreuung konnten ohne Verletzungen aus dem Gebäude gebracht und in der angrenzenden Sporthalle untergebracht werden. Der Hausmeister, der den Brand mittels Feuerlöscher löschen konnte, zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehr Lorch war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort.

Iggingen: Unfall

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr kam es in der Brainkofer Straße/Einmündung Schießgasse zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein 35-jähriger Seat-Lenker fuhr aus Unachtsamkeit auf eine vor ihm fahrende 45-jährige Mercedes-Fahrerin auf, die mit eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger verkehrsbedingt vor dem Abbiegen warten musste. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein 27-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 15:20 Uhr mit einem VW- Transporter die Graf-von-Soden-Straße, von der Herlikofer Straße kommend, in Richtung Lindach. Als ein 62-Jähriger mit seinem VW vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte er dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Peugeot einer 47-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

Gschwend: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr wollte ein 18-jähriger Audi-Lenker von der Eschacher Straße nach links auf die Hönigstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

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