Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 67-jähriger Vermisster gefunden

Waren (Müritz) (ots)

Der 67-Jährige aus Waren, nach dem die Polizei seit heute Vormittag gesucht hat, konnte wohlbehalten durch die Polizei gefunden werden. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen werden nun eingestellt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise.

Wer Foto und Vermisstenaufruf zu dem Mann geteilt hat, löscht bitte alles in Eigenregie.

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