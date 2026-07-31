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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildschwein springt auf Fahrbahn - Mopedfahrer kann Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Heroldishausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ein 17-Jähriger eine Begegnung mit einem Wildschwein. Er war kurz nach 23 Uhr mit seiner Simson auf der Kreisstraße 517 bei Heroldishausen unterwegs, als aus der Dunkelheit plötzlich Tier auf die Straße sprang. Der Mopedfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kam in der weiteren Folge zu Fall. Er wurde durch die Kollision leicht verletzt. Das Wildschwein entfernte sich "unerlaubt" vom Unfallort und konnte nicht mehr zu seinen möglichen Verletzungen befragt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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