Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Trickdieb im roten Pullover nutzt Hilfsbereitschaft aus und beklaut Seniorin: Kriminalpolizei sucht Zeugen in der Obersten Gasse

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Kasseler Innenstadt hat ein Trickdieb am Samstagvormittag Bargeld von einer Seniorin gestohlen. Der bislang unbekannte Täter hatte sein hochbetagtes Opfer gegen 10:30 Uhr in der Obersten Gasse, nahe dem Martinsplatz, angesprochen und nach Wechselgeld für den Parkscheinautomaten gefragt. Als die hilfsbereite Rentnerin daraufhin ihr Portemonnaie aus der Handtasche holte und öffnete, gab der Unbekannte vor, ihr beim Suchen nach passenden Geldstücken zu helfen und griff dazu in das Münzfach. Nachdem sich kein passendes Kleingeld finden ließ, ging der Mann durch die Oberste Gasse in Richtung Entenanger davon. Als die Senioren dann kurz darauf in einem Geschäft etwas bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass er Täter offenbar unbemerkt mehrere Geldscheine aus ihrem Portemonnaie genommen hatte.

Der Trickdieb wurde als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und mit mittellangem, blondem Haar beschrieben, außerdem trug er einen roten Pullover. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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