Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 19-Jähriger verunfallt mit Auto - Alkohol- und Drogeneinfluss vermutet

Werther (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Rettungsleitstelle durch einen E-Call eines Autos auf einen Unfall aufmerksam. Solche automatischen Anrufe werden im Schadensfall vom PKW selber ausgegeben und sollen dafür sorgen, dass schwere Unfälle bekannt werden, selbst wenn der Fahrer nicht mehr in der Lage ist, selbst Helfe anzufordern. In diesem Fall negierte der Fahrer die Notwendigkeit jedweder Hilfe und der Einsatz wurde beendet.

Kurze Zeit später rief eine Frau an und meldete, am Morgen auf einem Feldweg bei Werther einen Unfall beobachtet zu haben. Ein Auto sei dort gegen einen Baum gefahren. Sie hielt an, um dem Fahrer ihre Hilfe anzubieten. Dabei fiel der Frau allerdings auf, dass der junge Mann lallte. Zunächst fuhr sie weiter, meldete allerdings ob ihrer Beobachtung den Zwischenfall an den Inspektionsdienst Nordhausen. Die daraufhin eingesetzten Beamten stellten das verunfallte Fahrzeug fest und führten Vortests zur Feststellung der Fahrtauglichkeit durch. Hierbei ergab sich der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln sowie ein Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Der 19-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen und sichergestellt.

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