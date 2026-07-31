Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche stürzt aus Fenster - Polizei ermittelt zur Ursache

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurden in Mühlhausen Rettungskräfte und Polizeibeamte zur Straße Im Kittel gerufen. Nach den ersten Informationen wurde eine 14-Jährige durch einen Bürger bewusstlos vor einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Dieser leitete Erstmaßnahmen ein und übergab die Verletzte an die herbeieilenden Rettungskräfte.

Ersten Ermittlungen nach war die Jugendliche zuvor vermutlich aus einem Fenster der dritten Etage gefallen. Wie es dazu kam ist gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen. Die Jugendliche wurde schwerst verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Beamte der Kriminalpolizei kamen zum Einsatz und prüften den Hergang des Unfalls.

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