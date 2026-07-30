Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wer hat Michael M. gesehen?

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Nordhausen (ots)

Seit dem 27. Juli 15 Uhr wird ein Jugendlicher aus einer Wohngruppe am Weinberg vermisst. Der Jugendliche war in der Vergangenheit bereits öfter aus der Wohngruppe abgängig. Den Angaben einer Angehörigen nach könnte sich Michael im Bereich Kassel aufhalten.

Beschreibung zum Vermissten:

- 15 Jahre alt - ca. 1.68m groß - von schmaler Statur - trägt kurze, braune Haare - dunkler Teint

Zur Bekleidung konnten keinerlei Aussagen getroffen werden. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise dazu nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03601/960 entgegen.

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