LPI-NDH: Love-Scamming

Wiehe (ots) - Ein 5 t schwerer Gabelstapler der Marke "Jungheinrich DFG" wurde im Zeitraum vom 01.09.2022 bis 07.10.2022 von einem Grundstück in Wiehe entwendet. Wer Angaben dazu machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Artern unter 03466-3610. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

mehr