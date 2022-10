LPI-NDH: E-Bike geklaut

Nordhausen (ots) - Verkehrsgeschehen: Am 07.10.2022 / 11:05 Uhr befuhr der 74jährige Fahrer eines Pkw Skoda Octavia in Heiligenstadt den Ostbahnhof in Richtung Bildstock. Dabei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Audi Q 5, der vom Erbetal in Richtung Dingelstädter Straße fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden von ca. 11.000,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr