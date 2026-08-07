Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Onlinetrickbetrug

Apolda (ots)

Erneut waren Betrüger zu angeblicher Geldanlage erfolgreich. Eine 70-Jährige aus Apolda wurde über Internetwerbung auf eine vermeintlich gewinnbringende Geldanlage mittels KI-Unterstützung aufmerksam geworden. Nach eigener Kontaktaufnahme und folgender Instruktion per Telefon und WhatsApp durch Unbekannt überwies diese im Zeitraum Mitte April bis Anfang August mehrere Male größere Geldbeträge auf verschiedene Empfängerkonten. Es entstand ein Vermögensschaden von gesamt 185.000 Euro. Es wird seitens der Polizei nochmals eindringlich vor solchen Werbeanzeigen und Anlageversprechen gewarnt. Erfolgte Geldzahlungen können zumeist nicht mehr zurückerlangt werden. Derartige Investitionen sollten immer mit Angehörigen, oder kompetenten Ansprechpartner zuvor besprochen und möglichst auch mehrfach geprüft werden. Auch im Internet zu entsprechender Recherche sind solche dubiosen Unternehmen meist bereits bekannt und mit Warnhinweisen versehen.

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