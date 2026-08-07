PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Schockanrufe beschäftigen die Polizei

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Donnerstag registrierte die Polizei mehrere versuchte Betrugsstraftaten durch falsche Polizeibeamte im Bereich Weimar sowie dem Weimarer Land. In allen Fällen gaben sich die bislang unbekannten Anrufer als Mitarbeiter der Polizei oder des Bundeskriminalamtes aus und versuchten, ihre Opfer unter einem Vorwand zu verunsichern. Die Täter behaupteten unter anderem, dass Einbrecher festgenommen worden seien, bewaffnete Personen in der Nähe unterwegs wären oder bei Festgenommenen Listen mit den Namen der Angerufenen gefunden worden seien. Anschließend erkundigten sie sich nach den Wohnverhältnissen oder versuchten, Informationen über Wertgegenstände zu erhalten. Die Angerufenen reagierten jedoch umsichtig. Teilweise beendeten sie die Gespräche selbstständig oder hinterfragten die Angaben der Anrufer kritisch. In keinem der bekannt gewordenen Fälle kam es zur Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen oder persönlichen Daten. Ein finanzieller Schaden entstand somit nicht. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fragen am Telefon niemals nach Bargeld, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen und fordern Bürger auch nicht auf, Wertsachen an einen vermeintlich sicheren Ort zu übergeben. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und sich unter der bekannten Notrufnummer 110 oder bei der zuständigen Polizeidienststelle vergewissern. Zudem sollten insbesondere ältere Angehörige über diese Betrugsmasche informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 10:25

    LPI-J: Aggressiver Mann landet zweimal in Polizeigewahrsam

    Saale-Holzland (ots) - Ein 22-jähriger Mann sorgte am Donnerstag in Stadtroda gleich mehrfach für einen Polizeieinsatz. Der Mann erschien zunächst zu früh zu einem Termin am Amtsgericht und verhielt sich dort äußerst aggressiv, so dass er bis zu seinem Termin im Gewahrsam unterbracht werden musste. Auch während des Termins musste eine polizeiliche Begleitung erfolgen. Nachdem der polizeibekannte Mann aus der ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 10:25

    LPI-J: Betrunkener Radfahrer stürzt mit gestohlenem Fahrrad

    Saale-Holzland (ots) - Ein alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in Hermsdorf gestürzt und hat dadurch gleich mehrere Strafverfahren auf sich gezogen. Der 22-Jährige befuhr gegen 22:00 Uhr den Verbindungsweg zwischen der Straße Am Stadion und der Werner-Seelenbinder-Straße. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und stürzte. Dabei ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 10:25

    LPI-J: Ladendieb mit Alkohol in der Kleidung ertappt

    Jena (ots) - Ein 43-jähriger Mann fiel am Donnerstagabend in einem Supermarkt in der Keßlerstraße in Jena durch einen Ladendiebstahl auf. Gegen 18:30 Uhr entnahm der Mann eine Flasche hochprozentigen Alkohol im Wert von 4,99 Euro aus dem Warenregal und versteckte dieses in seiner Kleidung. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann bis zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren