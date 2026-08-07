Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Mann landet zweimal in Polizeigewahrsam

Saale-Holzland (ots)

Ein 22-jähriger Mann sorgte am Donnerstag in Stadtroda gleich mehrfach für einen Polizeieinsatz. Der Mann erschien zunächst zu früh zu einem Termin am Amtsgericht und verhielt sich dort äußerst aggressiv, so dass er bis zu seinem Termin im Gewahrsam unterbracht werden musste. Auch während des Termins musste eine polizeiliche Begleitung erfolgen. Nachdem der polizeibekannte Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde, suchte er kurzerhand die Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf und versuchte durch Klingeln Kontakt zu ihr aufzunehmen. Gegen ihn bestand jedoch ein aktuelles Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz. Da der Mann auch hier den Bereich trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die eingesetzten Polizeibeamten erneut in Gewahrsam. Widerstand leistete er dabei nicht. Ermittelt wird nun wegen des Verstoßes nach dem Gewaltschutzgesetz.

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