Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Rülzheim (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26.07.2026, 11:00 Uhr, bis Montag, 27.07.2026, 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Autohauses in der Ortsgemeinde Rülzheim.

Im Inneren wurden mehrere verschlossene Behältnisse aufgebrochen und die darin befindlichen Fahrzeugschlüssel entwendet.

Unter Verwendung eines der gestohlenen Schlüssel wurde anschließend ein auf dem Betriebsgelände abgestellter grauer VW Golf GTI (Baujahr 2016) entwendet. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs liegt im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K45@polizei.rlp.de

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