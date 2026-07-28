Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Metalldiebstahl Friedhof

Landau (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 23.07.2026 bis zum 25.07.2026 eine Engel-Statue aus Bronze von einem Grab auf dem Friedhof in der Zweibrücker Straße. Die Schadenshöhe wird auf ca 2000,- Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofes beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell