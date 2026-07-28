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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Diebstahl von Grabschmuck

Winden (ots)

In dem Zeitraum von Freitag bis Montag entwendeten bisher unbekannte Täter eine Rebstock-Statue von einem Grabstein am Friedhof in Winden. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 250 Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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