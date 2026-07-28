Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Jeder Vierte war zu schnell

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Wörth eine Geschwindigkeitsmessung an der Landesstraße 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern durch. In dem Zeitraum von 10.55 Uhr bis 11.30 Uhr waren bei 40 gemessenen Fahrzeugen zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde an diesem Tag bei erlaubten 50 km/h mit 74 km/h gemessen. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurde ein Verkehrsteilnehmer ordnungswidrig sanktioniert, da er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer wurde ein defektes Licht festgestellt.

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