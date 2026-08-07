LPI-J: Sachbeschädigung an Bushaltestelle durch Graffiti
Jena (ots)
Bislang Unbekannte Täter besprühten am Donnerstagabend eine Bushaltestelle im Bereich Rudolstädter Straße / Parkstraße in Jena mit mehreren Graffiti. In den späteren Abendstunden brachten die Täter mit orangefarbener Sprühfarbe mehrere Schriftzüge mit Bezug zum FC Carl Zeiss Jena auf den Glasscheiben des Wartehäuschens an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Ermittlungen zu möglichen Tätern des frisch aufgetragenen Graffitis verliefen bisher ohne Erfolg. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Jena entgegen.
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