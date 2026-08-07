LPI-J: Sachbeschädigung an Bushaltestelle durch Graffiti

Jena (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch, 05.08.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.2026, 08:00 Uhr, einen Pkw aus einer Garage im Windröschenweg. Der graue Honda Civic war am Mittwochabend in der Garage abgestellt worden. Als der 84-jährige Eigentümer am Donnerstagmorgen nach dem Fahrzeug sah, stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr vor Ort war. Auch ein Fahrzeugschlüssel, der sich in der Garage befand, wurde entwendet. Der Wert des im ...

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