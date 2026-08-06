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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda

Apolda (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda, beobachtete eine Mitarbeiterin am gestrigen Mittwoch um 20:30 Uhr wie ein 37-Jähriger Apoldaer Alkohol entwendete. Als der 37-Jährige auf den Diebstahl angesprochen wurde flüchtete er durch das Rolltor der Laderampe und beschädigte dieses. Die Mitarbeiterin versuchte den Flüchtigen aufzuhalten, dies misslang ihr aber. Die Polizei konnte den 37-Jährigen allerdings an seiner Wohnanschrift feststellen. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte das Diebesgut im Wert von 84,00 Euro nicht aufgefunden werden, der 37-Jährige gab jedoch an, dieses bereits weiter veräußert zu haben. An dem Rolltor entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 Euro. Da der polizeibekannte Ladendieb bereits ein Hausverbot aufgrund vorheriger Geschehnisse hatte, werden nicht nur Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Sachbeschädigung von der Polizei gefertigt, sondern auch wegen Hausfriedensbruch.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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