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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte lösen Brandmeldeanlage aus

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend im Classic-Center in Weimar mutwillig einen Feueralarm ausgelöst. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde zunächst die Schutzscheibe eines Handfeuermelders beschädigt. Anschließend betätigte der Unbekannte den Alarmknopf, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Die Feuerwehr wurde automatisch alarmiert und rückte zum Einsatzort aus. Ein Brandereignis lag jedoch nicht vor. Die Polizei sicherte Videoaufzeichnungen und hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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