Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Amalienstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße in Weimar ist am Mittwochvormittag ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Amalienstraße in Richtung "Am Poseckschen Garten". Kurz vor der Kreuzung wechselte er auf den Gehweg und beabsichtigte, die Kreuzung in Richtung Karl-Haußknecht-Straße zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Rudolf-Breitscheid-Straße fahrenden Pkw. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

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