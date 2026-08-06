Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei warnt vor überhöhten Handwerkerrechnungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein mutmaßlicher Betrugsfall im Zusammenhang mit einer Handwerkerleistung wurde der Polizei im Saale- Holzlandkreis am Mittwochnachmittag angezeigt. So beauftragte eine 67-jährige Geschädigte ein Unternehmen mit dem Austausch einer Steckdose. Für die vor Ort durchgeführte Reparatur wurden anschließend 800 Euro verlangt. Die Frau beglich den Betrag zunächst, stellte jedoch im Nachhinein fest, dass die Rechnung aus ihrer Sicht deutlich überhöht war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und rät, insbesondere bei kurzfristig beauftragten Handwerkerleistungen vor Beginn der Arbeiten einen verbindlichen Kostenvoranschlag einzuholen und Rechnungen sorgfältig zu prüfen.

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