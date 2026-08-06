Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garage

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Garage in einem Garagenkomplex in der Marcel-Paul-Straße in Weimar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen dem 3. Juni 2026, 11:00 Uhr, und dem 5. August 2026, 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Garage. Hierzu überwanden sie mit einem Hebelwerkzeug die Verriegelung des Garagentores und konnten dieses anschließend öffnen. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten u.a. diverses Werkzeug und auch Spielzeuge. Der entstandene Beuteschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Am Garagentor entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Garagenkomplexes beobachtet haben, sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

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