Polizei Hagen

POL-HA: Eingeschränkte Sicht führt zu Verkehrsunfall

Hagen-Mitte (ots)

In der Leiblstraße stieß ein 23-jähriger Fiat-Fahrer am Mittwoch (24.06.) um 8 Uhr mit einem anderen Auto zusammen, als er mit seinem Pkw nach links auf die Haldener Straße abbiegen wollte. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme an, dass er zunächst langsam in die Kreuzung fuhr, um sich zu vergewissern, dass sich von rechts kein Fahrzeug nähert. Auf der Haldener Straße habe zu dieser Zeit ein großer Lieferwagen im Halteverbot und auf einer Sperrfläche geparkt. Aus diesem Grund habe der 23-Jährige eine stark eingeschränkte Sicht auf die Fahrbahn gehabt und in der Folge eine 35-jährige Kia-Fahrerin übersehen. Die Hagenerin war mit ihrem Auto in Richtung Bülowstraße unterwegs, als der Fiat-Fahrer aus der Leiblstraße fuhr. Die 35-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-jährige Fahrer des Fiat blieb unverletzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell