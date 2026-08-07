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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw aus Garage entwendet

Jena (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch, 05.08.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.2026, 08:00 Uhr, einen Pkw aus einer Garage im Windröschenweg. Der graue Honda Civic war am Mittwochabend in der Garage abgestellt worden. Als der 84-jährige Eigentümer am Donnerstagmorgen nach dem Fahrzeug sah, stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr vor Ort war. Auch ein Fahrzeugschlüssel, der sich in der Garage befand, wurde entwendet. Der Wert des im Jahr 2006 erstmals zugelassenen Fahrzeugs wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Windröschenwegs wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Honda Civic machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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