Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Radfahrer stürzt mit gestohlenem Fahrrad

Saale-Holzland (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in Hermsdorf gestürzt und hat dadurch gleich mehrere Strafverfahren auf sich gezogen. Der 22-Jährige befuhr gegen 22:00 Uhr den Verbindungsweg zwischen der Straße Am Stadion und der Werner-Seelenbinder-Straße. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 2,26 Promille. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das benutzte Fahrrad bereits im vergangenen Monat in Weimar gestohlen worden war. Zunächst gab der Mann an, das Fahrrad von einem Bekannten erworben zu haben. Im weiteren Verlauf räumte er jedoch ein, das Fahrrad selbst entwendet zu haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Diebstahls ermittelt.

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